أعلنت طهران عن رغبتها في عودة العلاقات مع السعودية إلى مسارها الصحيح. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم (الإثنين): «إن بلاده عازمة على عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية إلى مسارها الصحيح، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور العراق قريباً».ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن كنعاني قوله عن المفاوضات بين طهران والرياض «نحن راغبون بعودة العلاقات الإيرانية - السعودية إلى مسارها الصحيح فهذا يصب في مصلحة كلا البلدين».

يذكر أن العلاقات بين الرياض وطهران مقطوعة منذ عام 2016 بعد قيام محتجين إيرانيين باقتحام وإحراق البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد.



وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أفاد خلال زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني، بأن «جهود التقريب بين نهج إيران والسعودية مستمرة وأن اللقاءات بين الجانبين ستستأنف قريباً». وعقدت عدة جولات من المفاوضات برعاية الحكومة العراقية السابقة في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.