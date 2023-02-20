في زيارة هي الأولى له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الإثنين) إلى العاصمة كييف. وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب وصوله إلى كييف.وذكرت وكالة «رويترز» أن صفارات الإنذار انطلقت في أنحاء كييف، مع زيارة بايدن، مشيرة إلى عدم وجود أنباء عن هجوم صاروخي في هذا الوقت.ولم يعلن البيت الأبيض عن هذه الزيارة التي تتزامن مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكانت خطط بايدن المعلنة من البيت الأبيض تتضمن فقط زيارة بولندا المجاورة لأوكرانيا، ولكن يبدو أن محطة كييف أخفيت لأسباب أمنية.وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال أمس (الأحد): إن بايدن سيزور بولندا صباح يوم غد (الثلاثاء)، ضمن جهود جماعية لدعم أوكرانيا، وتعزيز قوة ردع حلف شمال الأطلسي «الناتو».