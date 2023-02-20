كشف وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين من بينهم قضاة على خلفية دورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين سلميين. وأضاف في تصريح له اليوم (الإثنين)، أن القضاة والعاملين في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام، العشرات منهم ستُدرج أسماؤهم على القائمة.وكان مصادر أوروبية أفادت قبل يومين بأن الاتحاد الأوروبي يستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد طهران، (الإثنين).يذكر أنه منذ منتصف سبتمبر 2022، انطلقت الاحتجاجات بمناطق واسعة في إيران إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، ولا تزال تلك الاحتجاجات تتكرر بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، رغم أنها خفت خلال الشهرين الماضيين.يذكر أن حزمة العقوبات الأوروبية المرتقبة تعد الخامسة منذ شهر أكتوبر 2022. وكانت العقوبات السابقة طالت عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد «شرطة الأخلاق»، لضلوعهم في حملة القمع ضد المتظاهرين.