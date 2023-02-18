طردت تونس، اليوم (السبت)، مسؤولة أوروبية، لمشاركتها في مظاهرات دعا لها الاتحاد العام للشغل، ووفقاً لبيان رئاسي فإن الرئيس قيس سعيّد، قرر إبلاغ الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية إيستر لينش بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وأفاد البيان أن السلطات أبلغت المسؤولة الأوروبية بأنها شخص غير مرغوب فيه، بعد مشاركتها في مظاهرات بمدينة صفاقس (جنوب شرق)، دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل، موضحة أن المسؤولة الأوروبية أدلت بتصريحات بها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي.

وذكر البيان أن «العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها فالسلطة والسيادة بيد الشعب».

وكانت تونس قد شهدت اليوم مظاهرات دعا إليها اتحاد الشغل للدفاع عن الحق النقابي، على خلفية توقيف السلطات الأمين العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي، بتهمة استغلال وظيفته العمومية للإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية، وهي المظاهرت التي شاركت فيها إيستر لينش وعبرت عن مساندتها ودعمها احتجاجات الاتحاد.