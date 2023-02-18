فيما يجري الغرب نقاشات حول المخاطر العسكرية لتزويد كييف بطائرات مقاتلة، كشفت الصين اليوم (السبت) عزمها الإعلان عن مبادرة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية وانج يي خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: «سنقدم شيئا، ألا وهو الموقف الصيني من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. سنقف بحزم إلى جانب السلام والحوار»، داعياً إلى حل النزاعات سلميا بالحوار والتشاور.

وأكد وانج يي أنه لا يجوز حل المشكلات بين الدول من خلال الضغط أو العقوبات الأحادية، معتبراً أن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية، كونه يؤدي إلى صعوبات لا نهاية لها.

ولقي الإعلان الصيني ترحيباً غربياً، إذ أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ترحيبها بإعلان الصين عن خطة سلام قائلة إنه أمر جيد أن ترى الصين مسؤولية الدفاع عن السلام العالمي، مضيفة: «إذا كنت تعمل من أجل السلام على مدار السنة، عليك أن تستغل أي فرصة من أجل ذلك».

وأشارت بيربوك إلى أن السلام العالمي يقوم على أساس أن نعترف جميعا بوحدة أراضي كل دولة وسيادتها، مبينة أن السلام العادل يشترط أن من انتهك وحدة الأراضي عليه أن يسحب قواته.

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمركي جو بايدن سيزور بولندا الثلاثاء والأربعاء القادمين، ومن المقرر أن يلقي خطاباً رسمياً في قصر وارسو الثلاثاء.