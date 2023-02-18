وصلت اليوم (السبت) إلى العاصمة المؤقتة عدن الدفعة الثالثة من المنحة السعودية للمشتقات النفطية لمحطات لتوليد الكهرباء بكمية 45 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت.

وأشاد وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس بدعم المملكة العربية السعودية لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات التنموية وكذا قطاع الكهرباء من خلال منحة المشتقات النفطية بما تمثله من أهمية كبيرة في تخفيف العبء على الحكومة في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عموم المحافظات المحررة، مشيدا بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات اليمنية المحررة.

وثمن وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف الظروف والأوقات.

وقال فاضل إن هذا الدعم هو الذي يبقي اليمن واقفة في وجه التحديات الصعبة على الرغم من الظروف التي تمر بها اليمن جراء حرب المليشيات الحوثية للعام الثامن على التوالي والتي كان قطاع الكهرباء المتضرر الأكبر منها.

مؤكدا أنه بفضل وقوف الأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تمكنت اليمن من التغلب على تلك الظروف الصعبة، مشيرا الى أن وزارة الكهرباء والطاقة بقيادة الوزير المهندس مانع بن يمين تثمن للأشقاء هذا الدعم الذي ساهم بدرجة كبيرة في تحسين خدمة الكهرباء ومثل دعما اقتصاديا مهما لليمن من خلال توفير ملايين الدولارات التي كانت تذهب لشراء الوقود، معربا عن تطلع وزارة الكهرباء والطاقة ودعوتها للأشقاء في استمرار منحة المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة نتيجة للظروف التي تعيشها اليمن.

من جانبه لفت مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي إلى أن منحة المشتقات النفطية تأتي في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للأشقاء في الجمهورية اليمنية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في شتى المجالات تجسيدا لعمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين اليمن والمملكة، موضحا أن منحة المشتقات النفطية الجديدة تعد امتدادا لمنح سابقة قدمتها المملكة بلغت تكلفتها 4 مليارات و200 مليون دولار، ثم واصلت المملكة في تقديم منحة مشتقات نفطية جديدة على مدار عام كامل. ولفت مدخلي الى أن منح المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تعد ضمن جملة من المشاريع الأخرى في مختلف المجالات وصلت الى 224 مشروعا ومبادرة.

مفيدا بأن منحة المشتقات النفطية لمحطات التوليد ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حجم الإنفاق للحكومة والاستفادة من تلك المبالغ التي ظلت تدفعها لشراء الوقود في تحسين مختلف الخدمات الأخرى.

هذا وقد حضر فعاليات التدشين وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الخضر عشال، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالعزيز محمد، ومدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي، وعدد من قيادات السلطة المحلية بعدن ووزارة الكهرباء والطاقة.