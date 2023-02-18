دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولنبرغ، الدول الأعضاء إلى مضاعفة الدعم العسكري لأوكرانيا. وقال في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم (السبت): «يجب أن نضاعف من دعمنا لكييف لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر للمزيد من الهجمات». وأضاف أن بوتين يحشد آلاف الجنود ويتواصل مع إيران وكوريا الشمالية للحصول على الأسلحة، بحسب قوله.واعتبر أمين الناتو أن بعض الدول تخشى أن تؤدي الأسلحة الإضافية إلى مزيد من التصعيد، إلا أنه رأى «ألا شيء من دون مخاطر ويجب ألا يسمح العالم لبوتين بالفوز، محذراً من أن ما يحدث في أوروبا اليوم يمكن أن يحدث في آسيا غداً.وجدد التأكيد على أهمية تماسك حلف الناتو في الوقت الراهن، معتبراً أنه يجب توسيع العضوية. ولفت ينس إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ينبغي أن تكون بمثابة درس، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».من جهتها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في كلمتها أمام المؤتمر إلى مضاعفة الجهود لتسريع الدعم العسكري للقوات الأوكرانية من أجل مساعدتها على صد الغزو الروسي. وقالت: يجب أن نواصل الدعم الهائل اللازم لهزيمة مخططات فلاديمير بوتين، مؤكدة أنه «حان الوقت للإسراع لأن أوكرانيا بحاجة إلى معدات تؤمن لها البقاء».ويعقد المؤتمر الدولي في ميونيخ قبل أسبوع من الذكرى السنوية للـ24 من فبراير 2022، حين أطلقت روسيا عمليتها العسكرية على الجارة الغربية العام الماضي.وتهيمن الحرب الروسية الأوكرانية على كلمات ونقاشات المتحدثين في المؤتمر، ومن المنتظر أن يفسح المؤتمر المجال لمناقشة تداعيات التوتر الأمريكي الصيني وعلاقات بكين مع الدول الغربية، وملفات أخرى تشغل العالم كالطاقة وغيرها.