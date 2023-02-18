قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده لا تحتاج لتواجد قوات قتالية أمريكية على أراضيهاـ بل مستشارين لتدريب القوات. وأضاف خلال جلسة رئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم (السبت): «نتعاون مع دول المنطقة من أجل استدامة الاستقرار الأمني، وتنظيم داعش انتهى تواجده العسكري في بلادنا». وشدد على أن الأجهزة الأمنية العراقية مستمرة في مكافحة الإرهاب.وحول الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق، قال: حكومتنا تبنت فتح الحوار بين المؤسسات وجميع الأطراف.ووسط تشديدات أمنية، انطلق مؤتمر ميونخ للأمن في يومه الثاني بأجندة مثقلة ومتعددة الموضوعات والأطراف.ومنذ ظهر أمس، يشهد وسط مدينة ميونخ نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً بحضور لفيف من القادة والمسؤولين يمثلون 96 دولة، وسط غياب واضح لروسيا التي لم تتلقَ دعوة رسمية للمشاركة.وبدأت فعاليات اليوم الثاني، بجلسة نقاش حول «الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد»، بمشاركة نائب رئيس جمهورية كولومبيا فرانسيا ماركير، ووزير خارجية البرازيل ماورو لويز إيكر فييرا، ورئيس مؤتمر ميونيخ للأمن كريستوف هيوسجن. ويُعقد المؤتمر هذا العام وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، إذ يشارك 4800 عنصر أمن في تأمين المشاركين والفعاليات على مدار 3 أيام.