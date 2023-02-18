بعد أكثر من 290 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم (السبت)، من إخراج عائلة سورية مكونة 3 أحياء بينهم طفل، من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية جنوب البلاد. وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن عبر «تويتر»، يوم أمس (الجمعة)، أنه عثر على رجل تحت الأنقاض بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال.وعثر على الناجي هاكان ياسين أوغلو البالغ 45 عاماً وفقاً لقناة «إن تي في» الخاصة في اليوم الـ12 من الكارثة تحت أنقاض في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية التي تضم مدينة أنطاكية المدمرة كلياً. وانتشل الناجي من تحت جبل من الحطام، بحسب مقطع فيديو نشره رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي أرسل فرق إنقاذ من البلدية إلى المناطق المنكوبة.وعثر على 3 ناجين جدد وسط أنطاكية هما رجلان في الـ33 والـ26 من العمر بعد 261 ساعة من الزلزال، وفتى في الـ14 قبلهما، وفق ما أعلن قوجة.يذكر أن آخر حصيلة رسمية للزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب تركيا وسورية في الـ6 من فبراير عند الساعة 04.00 (01.00 بتوقيت غرينتش) وصلت إلى 45 ألف قتيل. وتراجعت فرص النجاة حول مركز الزلزال شمالاً في المناطق الجبلية، مثل كهرمان مرعش وحتى المناطق الثلجية في البستان وأديامان، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ليلاً.