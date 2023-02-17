أعلنت السلطات المصرية مساء اليوم (الجمعة) الإفراج عن رعياها الـ 6 المحتجزين في ليبيا، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان عبر «تويتر»: «وفقًا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم إطلاق سراح المصريين الـ 6 المحتجزين في ليبيا، ونتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن».

وفي وقت سابق، أعلنت الجهات المعنية المصرية أنها تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الـ 6 الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا، والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وتواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين المصريين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.

يذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

كما أهابت وزارة الخارجية بجميع المواطنين، عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن.