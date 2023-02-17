حذر رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن السفير كريستوف هيوسجن من أن ميثاق الأمم المتحدة مهدد بسبب كثرة الصراعات في العالم. وقال في كلمة خلال انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم (الجمعة): «سننظر عبر مقاربة شاملة في قضايا الأمن والمناخ، ونحن في موقف يجب أن نجد فيه مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، ودعم قضايا المناخ، وخصوصا تحت بند الخسائر والأضرار». ولفت إلى أن مؤتمر ميونيخ أنهى أعماله العام الماضي بكثير من الأمل في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتأثر بالوحدة التي أظهرها المجتمع الدولي في المؤتمر، مضيفا: «لكننا جميعا نعلم ما حدث». وقال هيوسجن «بعد ذلك بعام، تعرض الملايين للتهجير وتعرض الآخرون للقتل والإصابة والاغتصاب.. والعالم يشهد صراعات في مناطق متفرقة أخرى».واعتبر أن الصراعات الكثيرة في العالم تظهر أن ميثاق الأمم المتحدة مهدد، والنظام الدولي القائم على القواعد تحت الهجوم، وقال: «ما نشهده في أوكرانيا ليس صراعا بين الشرق والغرب أو الناتو وروسيا، بل هو صراع بين حكم القانون، وحكم القوة».وأضاف: «للدفاع عن نظام حكم القانون، نريد المجتمع العابر للأطلسي، ولكن أيضا نريد الجنوب العالمي، لذلك هذا المؤتمر يضع كثيرا من الضوء على الجنوب العالمي».ويشارك في التجمع السنوي الذي يقام في بافاريا بجنوبي ألمانيا ويبحث المخاوف الدفاعية الرئيسية ممثلون عن 96 دولة مختلفة.