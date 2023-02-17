يبدو أن إسرائيل عازمة على منع إيران من الحصول على السلاح النووي بشتى الوسائل، بحسب ما أعلن وزير دفاعها يوآف جالانت اليوم (الجمعة) على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدا أن كل الوسائل الممكنة مطروحة على الطاولة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف نشر إيران أسلحة متطورة.وشدد على أن إيران تجري حاليا مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة.وكررت إسرائيل أكثر من مرة أنها لن تتوانى عن صد طهران، ومنعها من الحصول على أسلحة نووية. وعارضت عبر حكوماتها المتعاقبة خلال الفترة الماضية استئناف المفاوضات الغربية الإيرانية بغية إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015.يذكر أن مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن انطلق اليوم بدورته الـ59، ويستمر حتى 19 من الشهر الجاري، ومن المنتظر أن تتصدر مناقشاته الحرب الروسية الأوكرانية، وملفات أخرى مثل أزمة الطاقة والعلاقات الأمريكية الصينية وغيرهما.