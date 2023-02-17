استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إمكانية إجراء أي حوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مبرراً الأمر بغياب الثقة- على حد قوله. ورفض التخلي عن أي أراضٍ من بلاده لروسيا مقابل اتفاق سلام ينهي الحرب المستعرة منذ نحو عام.وقال في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم (الجمعة): اخترنا هذا المسار، نريد ضمانات أمنية، معتبراً أن أية تنازلات تتعلق بالأرض ستجعلنا أضعف كدولة. واعتبر أن الوحدة هي السبيل للبقاء بالنسبة للأوكرانيين، لافتاً إلى أن الأسلحة الغربية ستدفع بلاده نحو السلام.وجدد زيلينسكي التأكيد على أن أوكرانيا لن تقدم تنازلات تتعلق بالأرض إلى روسيا.وكانت روسيا أبدت استعدادها لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس اعتراف كييف بضم موسكو شبه جزيرة القرم، وبالوضع على الأرض بعد العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي، في إشارة إلى ضم دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون، إلى روسيا، بعد استفتاءات أجرتها موسكو في تلك المناطق العام الماضي.من جهته، كشف السفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي أن زيلينسكي يدرس حضور قمة مجموعة السبع المقررة هذا العام في مدينة هيروشيما اليابانية حال دعوته. ولفت إلى أهمية توجيه تحذير من مغبة استخدام الأسلحة النووية من هيروشيما اليابانية التي دمرتها القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية.واعتبر كورسونسكي أن زيارة زيلينسكي إلى هيروشيما الواقعة في غرب اليابان، ستكون بمثابة فرصة مهمة. وقال إن أوكرانيا تواجه تهديدات نووية أكبر من أي دولة أخرى في الوقت الحالي، معرباً عن أمله في أن يناقش أعضاء مجموعة السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي طرقاً لمعالجة مثل هذه المخاوف.وسبق أن زار زيلينسكي الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، لطلب الدعم مع اقتراب الحرب الروسية ضد بلاده من إتمام عامها الأول.