تتابع السلطات المصرية أزمة الرعايا المصريين المحتجزين غربي ليبيا، وأعلنت وزارة الخارجية أنها تواصلت مع الجهات المعنية لإطلاق سراحهم. وقالت الوزارة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه اليوم (الجمعة): إنها وأجهزة الدولة المعنية تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.وأضافت أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراحهم، كما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالتهم والعمل على الإفراج عنهم.ولفت البيان إلى أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.ولفت إلى أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.ودعت وزارة الخارجية المصرية المواطنين إلى عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن، مشددة على أن أجهزة الدولة المعنية ستبذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الستة في أقرب وقت.وكانت وسائل إعلام مصرية وليبية تداولت خلال اليومين الماضيين معلومات حول اختطاف 6 مصريين أقباط، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور المختطفين، ومناشدات من ذويهم للدولة التدخل للإفراج عنهم، لكن الروايات بشأن الجهة التي اختطفتهم ومكان اختطافهم كانت متضاربة.