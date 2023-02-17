في مواجهة استمرار نظام الملالي في قمع المحتجين، من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد إيران يوم (الاثنين) القادم. وكشف دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى أن هناك مشاورات أوروبية أمريكية ستجري في مؤتمر ميونيخ الذي ينطلق اليوم (الجمعة)، حول الملف النووي الإيراني.وأفاد بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، (الإثنين)، تطورات البرنامج النووي الإيراني.يذكر أنه منذ منتصف سبتمبر 2022، انطلقت الاحتجاجات بمناطق واسعة في إيران إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني. وأشعل مقتلها في السجن بعد توقيفها من قبل الشرطة الدينية غضباً عارماً في البلاد، وأطلقت شرارة تظاهرات عمت العديد من المدن ومن ضمنها طهران، شارك فيها الشباب وطلاب المدارس والجامعات، رفضاً للقوانين القمعية المفروضة منذ عقود. فيما تصدت قوات الأمن للمحتجين بالقوة والرصاص، ما أدى إلى مقتل المئات، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية، كما تم اعتقال الآلاف.ولا تزال تلك الاحتجاجات تتكرر بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، رغم أنها خفتت خلال الشهرين الماضيين. وتعد حزمة العقوبات الأوروبية المرتقبة الخامسة منذ شهر أكتوبر 2022. وكانت العقوبات السابقة قد طالت عدداً من المسؤولين الإيرانيين بينهم قائد «شرطة الأخلاق» لضلوعهم في حملة قمع الاحتجاجات.