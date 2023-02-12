طالب آلاف المعارضين الإيرانيين في فرنسا اليوم (الأحد) الدول الغربية بالتحرك لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مؤكدين في مسيرة احتجاجية شهدتها باريس أن طهران تواصل إجراءات القمع للمتظاهرين وتعمل جاهدة لتصفية المعارضة في الخارج في إطار خطة إرهابية.

وخرج آلاف المعارضين الإيرانيين إلى شوارع باريس لليوم الثاني على التوالي بناء على دعوة أطلقها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (السبت)، منددين بالإعدامات والاعتقالات والإخفاء القسري لأبناء جلدتهم في الداخل بمن فيهم مواطنون أوروبيون.

واستعرض المتظاهرون في بيان دور الحرس الثوري الإيراني في قمع المحتجين وأنشطته الإرهابية في الخارج، مشددين على ضرورة ممارسة الغرب مزيداً من الضغوطات على نظام خامنئي الإرهابي وإنقاذ المحتجزين من المحتجين من الإعدامات.

وجاءت المظاهرات الإيرانية في الوقت الذي يدرس الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب وفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني الذي أفحش في قمع المتظاهرين.