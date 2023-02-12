وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك بصرف دعم عاجل للأسر اليمنية المتضررة من الزلزال في تركيا، بعد اتصاله بالسفير اليمني لدى تركيا محمد طريق للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها السفارة في متابعة حالة الأسر اليمنية المتضررة من تداعيات الزلزال.

واستمع إلى شرح كامل عن طبيعة الأوضاع التي تمر بها الأسر اليمنية في المناطق المتضررة من الزلزال، وجهود السفارة في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين ونقلهم إلى أماكن آمنة.

وأوضح السفير اليمني أن عدد الضحايا اليمنيين حتى الآن بلغ 7 أشخاص، في حين لا يزال هناك العديد من المفقودين الذين تجري عملية المتابعة بشأنهم، إلى جانب العمل على حصر حالات الوفاة والجرحى ومتابعة حالتهم الصحية.

وحث رئيس الوزراء اليمني القائمين على السفارة اليمنية في تركيا على مضاعفة الجهود في الوصول إلى كافة المعلومات وأحوال الأسر اليمنية في المناطق المنكوبة، وتقديم المساعدات اللازمة على وجه السرعة.

في الأثناء، كان رئيس الوزراء اليمني قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالمواطن اليمني الدكتور محمد العروي الذي فقد أسرته جراء الزلزال بمدينة هقطاي التركية، قدم خلاله تعازيه بهذا المصاب الجلل وتعاطفه الكامل معه.