فيما صعدت المليشيا الحوثية من انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم (السبت) العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى الرياض ومنها الى العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن جولة خارجية تشمل أيضا جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوتين رسميتين.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن مصدرا في رئاسة الجمهورية اليمنية أكد أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول العلاقات الثنائية، والمستجدات اليمنية وسبل تنسيق ومضاعفة الجهود الرامية الى تحقيق السلام، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار المصدر إلى أن العليمي سيشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن الأشهر في العالم في ألمانيا خلال زيارته.

من جهة أخرى، اختطفت مليشيا الحوثي ناشطا إعلاميا بمحافظة إب. ووفقاً لشهود عيان فإن الناشط الإعلامي في مديرية حبيش محمد الصديق اختطف من منزله بعد ساعات على تنديده بأسرة بيت الحامدي من خلال إرسال قنبلة متفجرة تم تسليمها لطفل بكونها هدية وانفجارها في ما بعد داخل المنزل، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى بحالة حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي المعين من المليشيا مديراً لأمن مديرية حبيش قاف الهتار يقف وراء جريمة تفجير منزل أسرة الحامدي واختطاف الناشط الإعلامي الصديق الذي طالب بوضع حد للانفلات الأمني.

وذكرت المصادر أن المختطف الصديق أبلغ قبل اختطافه بأن القيادي الحوثي الهتار يبحث عنه لإسكات صوته الذي يفضح جرائم المليشيا في مديرية حبيش واستهدافها للمدنيين وسرقة أراضيهم.

وفي سياق متصل، أطلقت عصابة حوثية يتزعمها قيادي في المليشيا النار على الشاب صابر الهمداني (19عاماً) في مديرية القاعدة بمحافظة إب ما أدى إلى إدخاله العناية المركزة في أحد المستشفيات. ووفقاً لشقيقه فإن مدير أمن مديرية القاعدة ومعه دوريتان عسكريتان طاردوا شقيقه الثلاثاء الماضي وأطلقوا عليه عدة عيارات نارية أُصيب على إثرها إصابة قاتلة، ليتم نقله إلى العناية المركزة.

وأشار إلى أن المليشيا لا تزال تحتجز شقيقه داخل المستشفى وتمنع عنه الزيارات بما في ذلك والده الضرير ووالدته المريضة.