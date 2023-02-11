على رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين إلا أن فرق الإنقاذ التركية تمكنت اليوم (السبت) من إنقاذ 23 شخصا من تحت الركام وسط جهود متواصلة تواجه كل التحديات بما فيها أجواء البرد القارسة التي تعصف بالجنوب التركي والشمال السوري.

وعثرت فرق الإنقاذ على المواطن عبد الله كسكين، وابنه المعاق أحمد في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا أحياء تحت الأنقاض، بعد 117 ساعة، فيما نقلت أوزلم يلماز (35 عاما) وابنتها خديجة (6 أعوام) وهما على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية أدي يمان جنوب شرقي البلاد. وفي ولاية كهرمان مرعش، نجحت فرق الإنقاذ في الوصول إلى الشاب السوري حسن (34 عاما) الذي كان تحت الأنقاض في قضاء «أونيكي شباط».

وأخرجت فرق البحث والإنقاذ سيدة من حطام مبنى مدمر في منطقة نيزيب التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا بعد 199 ساعة، وعثرت فرق الإنقاذ الأذربيجانية على السيدة فاطمة (50 عاما) بعد قضائها 120 ساعة تحت ركام منزلها المهدم في ولاية كهرمان مرعش، كما أنقذت المسنة حليمة غوربوز (83 عاما) بعد 124 ساعة قضتها تحت الأنقاض في قضاء بطّال غازي بولاية ملاطية.

وانتشلت فرق الإنقاذ السيدة ما شاء الله جيجك (55 عاما) في ولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا، بعد 122 ساعة من الزلزال، وفي كهرمان مرعش، إنقاذ المسنة منكشة طباك (70 عاما) من تحت الأنقاض.

وعلى رغم مرور 129 ساعة إلا أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على أحياء، إذ انتشلت سيدة مسنة بعمر 74 عاما مع زوجها كانا تحت الأنقاض في منزلهما المهدم بمدينة أنطاكية، كما أخرجت شخصاً في ولاية غازي عنتاب وعائلة مكونة من 5 أشخاص كانوا محتجزين تحت أنقاض منزلهم المدمر في الولاية نفسها.

الأطفال هم الآخرون نجحوا في التغلب على الأنقاض التي انهالت على أجسادهم واستطاعوا الصمود لـ6 أيام، إذ تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على عائلة كاملة مكونة من ضابط الصف في الجيش التركي عثمان غوربوز وزوجته أمّ غوربوز وأطفالهم الثلاثة بعد قضائهم 128 ساعة تحت ركام منزلهم المهدم.

وفي ولاية هطاي نجحت فرق الإنقاذ في العثور على طفلة تبلغ من العمر عامين تحت الأنقاض في منزلها المهدم، فيما عثر على رضيع على قيد الحياة في الولاية نفسها بعد مرور أكثر من 125 ساعة، وعثر عل الطفل أردا جان أوفون (13 عاما) تحت ركام منزله المهدم بولاية هطاي.