أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن، موضحاً أن عدد القتلى ارتفع إلى 21043 وعدد المصابين تجاوز الـ80097 شخصا.

وقال أردوغان خلال نزوله الميداني إلى مواقع الزلزال اليوم (السبت): عمليات الإنقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة ولن نترك أي مواطن تحت الأنقاض، موضحاً أن 160 ألف عامل في البحث والإنقاذ من داخل تركيا وخارجها يواصلون العمل بالليل والنهار.

وتعهد أردوغان بإنجاز عملية إعادة الإعمار في غضون عام واحد فقط، لافتاً إلى أن جميع الولايات التي ضربها الزلزال بدأت فيها عمليات بناء المنازل المؤقتة. وأشار إلى أن جميع الوحدات السكنية الطلابية ستكون في خدمة المواطنين والتعليم سيكون عن بعد.

وشدد بالقول: قررنا تأجيل العديد من الإجراءات لبعض الأشهر، من بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.

من جهة أخرى، قال المدير العام لإدارة الكوارث والطوارئ في تركيا هالوك تاتار إن الطاقة التي انبعثت من الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7.7 درجة، واستمر 65 ثانية كانت تعادل 500 قنبلة ذرية، موضحاَ خلال مؤتمر صحفي أن الزلزال الثاني كانت مدته 45 ثانية، وبذلك تكون المنطقة اهتزت طوال دقيقة و50 ثانية.

ونفى تاتار المزاعم حول حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال الذي حدث فجر الإثنين قائلاً: لم نلاحظ تدفقا لحمم بركانية أو رماد، ولا تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال، مبيناً أن المنطقة تعرضت لهزات أرضية صباح اليوم (السبت) في ولايات كهرمان ماراش وملاطية وأديامان وغازي عنتاب.

وأضاف: سلجنا 1.891 هزة ارتدادية منذ الزلزال،، مبيناً أنه تم إجلاء 92697 شخصا من المناطق المنكوبة.