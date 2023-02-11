أعلنت الخارجية الأمريكية، توجه وفد رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات مجموعة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 13 إلى 16 فبراير.

وسيجتمع الوفد مع ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون وأمانة المجلس في الرياض المقر الرئيسي لأمانة المجلس، وذلك لمناقشة الأولويات المشتركة.

وأوضحت أن الوفد يترأسه المبعوث الخاص لشؤون إيران روب مالي، والقائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب والقائم بأعمال المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش كريستوفر لاندبرغ، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بينيم، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، ويرافقهم قادة عسكريون ومدنيون آخرون رفيعو المستوى.

وتركز اجتماعات مجموعة العمل الثلاث على ثلاث مجموعات من الأولويات، هي: الدفاع الصاروخي والجوي المتكامل والأمن البحري، وإيران، ومكافحة الإرهاب. وتبين هذه الاجتماعات الالتزام المشترك للولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال التعاون بشأن مجموعة من القضايا.