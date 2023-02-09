دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عدم الانسياق وراء المواقع المغرضة التي تهدف لخلق فتنة وإثارة الضغينة بين مصر وأشقائها العرب.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه المرحلة الثانية من المدينة الصناعية سايلو فوودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم (الخميس) إن بلاده تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء، ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، مؤكداً «علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء»، رافضاً الحماس الزائد من البعض الذي قد يصل إلى التجاوزات، مضيفاً «نحن كدولة نلتزم في هذه العلاقات بالتوازن مع الأشقاء العرب».

وتابع الرئيس السيسي: «لا يصح أن نسيء لأشقائنا ووقفتهم معنا.. ده كلام لا يليق أبدا.. فين ولا تنسوا الفضل بينكم»، رافضاً ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات «وأرجو كمواطنين ننتبه، ولا ننساق وراء مواقع تريد الفتنة بيننا وعلاقتنا طيبة بالجميع وحتى في أصعب الظروف، حتى الأزمة مع إثيوبيا في سد النهضة لا نقول كلمة واحدة تسيء»، كما جدد الرئيس السيسي دعوته للجميع إلى عدم الانسياق وراء المواقع المغرضة، قائلا: «إن لم يكن هناك تصريح رسمي من الدولة، فأقل شيء السكوت، ونحن لا نتكلم إلا لصالح تحسين ودعم العلاقات».