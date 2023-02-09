اتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم (الخميس) كوريا الشمالية بعرض صاروخ باليستي عابر للقارات وأسلحة أخرى في عرض عسكري بالليل، واصفةً إياه بأنه استعراض لأكبر قدرة هجوم نووي تملكه البلاد.

وقالت الوكالة إن العرض الذي حضره زعيم البلاد كيم جونغ أون وأقيم مساء الأربعاء يأتي في إطار احتفالات بالذكرى 75 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، مبينة أن العرض شمل وحدة عمليات نووية تكتيكية مؤلفة من جنود وصواريخ مزودة بقدرات كبيرة للردع ولهجوم مضاد.

وأوضحت أن بين الصواريخ التي عرضت أحدث جيل من الصواريخ البالستية الكورية الشمالية العابرة للقارات، مشيرة إلى أن هذا العرض كشف قدرة كوريا الشمالية على مواجهة أعدائها، مستخدمة عبارة القنبلة النووية بالقنبلة النووية والمواجهة بالمواجهة.

وتنظم كوريا الشمالية التي تمتلك قوة نووية هذا النوع من العروض للاحتفال بالتواريخ المهمة في تاريخها في أيام عطل رسمية. ويرى المراقبون في هذه العروض فرصة لمعرفة مدى التقدم العسكري لهذا البلد المعزول المستهدف بعقوبات تمنع تطوير برامجه البالستية والنووية، ويعد هذا العرض هو الرابع الذي يقام ليلاً وينظم في بيونغ يانغ.