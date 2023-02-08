أقرت الجنة العسكرية الليبية 5+5 اليوم (الأربعاء) آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية بالتنسيق مع دولتي السودان والنيجر المجاورتين، وفقاً لما أعلنه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال باتيلي: بعد اجتماع في مصر، إن هذه الخطوة الإجرائية ستسمح بالتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مؤكداً أنها خطوة مهمة لخلق مناخ موات للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023.

وكان المبعوث الأممي قد أكد في 3 فبراير على ضرورة زيادة دول جوار ليبيا من دعمها لبعثة الأمم المتحدة، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عامين، يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، فيما الثانية برئاسة فتحي باشاغا والذي عيّنها البرلمان في فبراير العام الماضي ومنحها ثقته في مارس، تتّخذ من سرت وسط البلاد مقرّاً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.