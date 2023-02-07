أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه الجهود الإقليمية والدولية لدفع المليشيا الحوثية الإرهابية للتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح العليمي خلال استقباله بقصر المعاشيق في عدن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ومساعديه، أن المجلس والحكومة حريصون على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الأممي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبياناته، وخصوصاً القرار 2216، في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من تداعيات إجراءات المليشيا الإرهابية الحوثية ضد القطاع الخاص، وأنشطة الغرف التجارية، وحرية انتقال الأفراد والسلع بين المحافظات، وما يتطلبه ذلك من مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الإنسانية التي تسعى هذه المليشيا إلى مفاقمتها، بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

جاء ذلك في الوقت الذي أحبط الجيش الوطني هجوماً حوثياً غرب محافظة الضالع. ووفقاً لمصدر عسكري فإن عناصر حوثية، حاولت مهاجمة مواقع الجيش في قطاع حبيل يحيى بجبهة الفاخر، إلا أن الجيش تصدى لها وأحبط الهجوم.

وفي محافظة صعدة شمال البلاد، أسقطت قوات الجيش طائرة حوثية مسيّرة. وبحسب قائد عمليات محور علب العميد فارس مجلي، فإن الطائرة بعد فحصها تبين أنها إيرانية الصنع.