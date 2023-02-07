فيما أدى الزلزال إلى ارتفاع مستوى البحر في قضاء إسكندرون بولاية هاطاي التركية، وغمر الشوارع في المنطقة، كشف رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، البروفيسور كارلو دوغليوني، عن تسبب الزلازل التي ضربت تركيا في تحركها 3 أمتار نحو الغرب.

وقال دوغليوني للصحافة الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، إن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والأفريقية، مبيناً أن التقديرات الحالية تشير إلى إزاحة الصفيحة 3 أمتار، لكن المعلومات النهائية سيتم الحصول عليها بعد الاطلاع على بيانات القمر الصناعي، لافتاً إلى أن الزلازل وقعت في أحد خطي الصدع الزلزالي اللذين يمران في تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) أن مستوى البحر في قضاء إسكندرون بولاية هاطاي التركية ارتفع وغمر الشوارع في المنطقة، مبينة أن برك مياه تشكلت بطول نحو 200 متر من الساحل، باتجاه القسم الداخلي في طريق مته أصلا في منطقة تشاي، فيما ازدحمت المنطقة مرورياً حيث يعاني السائقون صعوبة في التقدم بسياراتهم.

وأفادت الوكالة أن المياه غمرت الطرقات ولم تصل إلى المنازل.