بعد أول 100 يوم له في رئاسة الحكومة، يخطط رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإجراء تعديل وزاري مصغر لإعادة ضبط رئاسته لمجلس الوزراء بعد فترة ثلاثة أشهر اتسمت بعدم الاستقرار.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، عن مسؤولين قولهم: إن سوناك سوف يعين رئيسا جديدا لحزب المحافظين، بعد أن أقال نديم الزهاوي بسبب فضيحة متعلقة بالشؤون الضريبية قبل أكثر من أسبوع، في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.

ورجحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، تعيين وزير الأعمال جرانت شابس كرئيس للحزب، إلا أن مصدرا مطلعا نفى أن يكون هذا هو الأمر.

وتوقع المصدر تغيير موعد اجتماع لمجلس الوزراء الذي كان من المقرر في الأصل أن يعقد صباح اليوم (الثلاثاء)، ليتم عقده بعد ظهر اليوم. ويشير ذلك إلى أن التحركات لم تكن سلسة كما كان متوقعا.

ويعد الزهاوي، الذي يرأس الحزب الذي ينتمي له سوناك، ثاني وزير يغادر حكومة سوناك التي تشكلت في أكتوبر الماضي، حيث شغل سابقا وزارة المالية قبل أن يستمر في حكومة سوناك وزيرا بدون حقيبة.

وفي شهر نوفمبر الماضي، استقال وزير الدولة البريطاني لشؤون المكتب الحكومي غافين ويليامسون من منصبه بعد اتهامات بالتنمر وإرسال رسائل غير لائقة لزملائه.