قضت محكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة اليوم (الثلاثاء) بالإعدام لمتهم والسجن المؤبد لـ11 آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية داعشية بمنطقة العمرانية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش العمرانية».

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 4 متهمين آخرين، وذلك عقب مرافعة نيابة أمن الدولة العليا المصرية التي أكدت في أمر الإحالة خلال الجلسات السابقة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية بهدف تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وأوضحت النيابة أن المتهمين أسسوا خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحه دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها، وذلك خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2019.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات البلاد، والتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى تعرضهم للخديعة من قبل بعض التيارات الإرهابية.