حذر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي أي ايه» ويليام بيرنز من أن الأجواء في الأراضي المحتلة شبيهة بما قبل الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.وزار بيرنز قبل أكثر من أسبوع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والتقى مسؤولين أمنيين وسياسيين من الجانبين. وقال خلال مقابلة مباشرة في مدرسة جورجتاون للخدمة الخارجية في واشنطن، (الخميس): كنت دبلوماسياً أمريكياً كبيراً قبل 20 عاماً أثناء الانتفاضة الثانية، وأشعر بالقلق، مثل زملائي في مجتمع الاستخبارات، من أن الكثير مما نراه اليوم له تشابه غير سعيد للغاية مع بعض هذه الحقائق التي رأيناها في ذلك الوقت».واندلعت الانتفاضة الثانية عام 2000 إثر اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارئيل شارون المسجد الأقصى.ولفت بيرنز إلى أنه غادر المنطقة وهو يشعر بالقلق، قائلاً: لقد تركت المحادثات التي أجريتها مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين قلقاً للغاية بشأن احتمالات حدوث المزيد من الهشاشة والعنف بين الطرفين.واعتبر أن جزءاً من مسؤولية وكالة المخابرات هو العمل بشكل وثيق قدر الإمكان مع كل من أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية لمنع هذا النوع من انفجارات العنف التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة، مؤكداً أن ذلك سيكون تحديّاً كبيراً، معرباً عن قلقه بشأن هذه التطورات في الشرق الأوسط أيضاً».وتشهد الضفة الغربية المحتلة حالة من التصعيد المستمر، إذ يقتل فلسطيني واحد كل 48 ساعة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ نحو العام.