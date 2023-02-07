أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 3381 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 20,426 شخصا حتى الآن وفقا لما كشفه رئيس «آفاد» يونس سيزر.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية انهيار 5775 مبنى، وتلقي إبلاغات بانهيار 11,302 مبنى لم يتم تأكيدها، في حين يشارك 24,443 عنصرا في الخدمة بالمناطق المتضررة من الزلازل.

وأثرت الزلازل التي وقعت في منطقتي بازارجيك وإلبيستان بولاية قهرمان مرعش في تركيا، على منطقة يقطنها 13,421,699 شخصا في 10 ولايات.

كما وقع زلزال جديد، فجر اليوم (الثلاثاء)، بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية أدي يامان، جنوب شرق تركيا، وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد) بأن مركز الزلزال يقع في قضاء «غولباشي»، مضيفة أن الزلزال وقع في تمام الساعة 6:13 بالتوقيت المحلي (+3 توقيت غرينتش)، على عمق 8.13 كيلومتر.

وكان زلزال قد ضرب فجر أمس (الاثنين)، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.