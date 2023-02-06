ليس هناك أصعب من أن يفقد طفل أسرته وينجو هو الوحيد من وسط الركام جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، إذ كانت الطفلة عائدة ذات الـ4 سنوات الوحيدة التي تم إنقاذها من وسط الركام في منطقة بايرقلي الأكثر تضرراً.

تلك الرواية أوردها رئيس بلدية مدينة إزمير التركية تونج سويار في تغريدات على حسابه في تويتر، إذ كتب «شهدنا معجزة بعد 19 ساعة على وقوع الزلزال. انتشل رجال الإنقاذ عايدة البالغة من العمر 4 سنوات وهي على قيد الحياة».

وأفاد صحفيون بأن رجال الإنقاذ سحبوا الفتاة وسط تصفيق الحاضرين في منطقة بايرقلي الأكثر تضررا من الزلزال، وذلك بعد ساعات من انتشال طفلتين على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في محافظة إزمير.