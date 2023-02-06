ضرب زلزال بلغت قوته 7,7 درجة على مقياس ريختر اليوم (الإثنين) شمال مدينة رفح المصرية.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تمام الساعة (3:17) صباحاً زلزالاً بقوة 7,7 درجة وكان على عمق 18,30 كم، وعلى بعد 691 كيلو مترا شمال مدينة رفح، فيما لم يرد للمعهد ما يفيد عن وقوع خسائر أو إصابات.

وطبقًا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد، تم تسجيل 7 توابع حتى الآن للزلزال الرئيسي الذي ضرب الأراضي التركية فجر اليوم، وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها في عدد من المدن المصرية.