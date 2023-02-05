كشفت صحيفة «دير شبيغل»، أن الحكومة الألمانية تحاول بعد أن قررت إرسال دبابات «ليوبارد-2» إلى أوكرانيا، إقناع الدول الأوروبية الأخرى بتوريد المعدات العسكرية إلى كييف، ولكن حتى الآن لم يتم تلقي أي تعهدات من الشركاء الأوروبيين بذلك.

ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة الألمانية «شنت هجوماً دبلوماسياً» لتسليم الدبابات إلى أوكرانيا، ومع ذلك، تتزايد الشكوك في أن خطط إرسال المعدات إلى كييف، التي أعلنها المستشار الألماني لا يزال من الصعب تنفيذها بسبب عدم التزام الشركاء الأوروبيين الآخرين.

وفيما تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إكمال عامها الأول، استهدفت القوات الروسية قاعدة عسكرية أوكرانية بصواريخ «فاب-3000»، ما أدى إلى مقتل نحو 750 جنديا أوكرانيا من بين1500 كانوا داخل القاعدة، بحسب ما أوردت وكالات المحلية عبر «تليغرام» في دونيتسك، اليوم (الأحد).

وأفادت مصادر مطلعة بأن قوات «فاغنر» الروسية تحاصر مدينة باخموت من الناحية الجنوبية الغربية لتصل إلى أطراف كوستنتينفكا، وتسيطر على الطريق السريع الذي يوصل الإمدادات العسكرية من المدينة، فيما تدور معارك ضارية في إيفانوفكا بأطراف باخموت في نفس المحور الجنوبي بحسب قائد قوات فاغنر. وتشهد عدة مناطق بالمدينة قتال شوارع في معامل ومسالخ اللحوم في محاولة للسيطرة على ضواحي المدينة الشرقية، بينما تتقدم القوات الروسية من المحور الشمالي بضواحي باخموت وتحاول السيطرة على بلدات إضافية وتتقدم نحو سيفرسك عبر سوليدار.

وأكدت المصادر أن هناك عملية عسكرية روسية كبيرة تستخدم القصف المدفعي وراجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية التي تتمركز حول مدينة دونيتسك مثل افديفكا ومارينكا وكراسني غورفكا، واستمرت أصوات القصف وإطلاق الصواريخ دون توقف طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.

وإزاء هذه المواجهات نقلت القوات الأوكرانية الآليات الثقيلة من محور باخموت ومحاور أخرى إلى محور مدينة أوغلدار، فيما يدعم الجيش الأوكراني قواته البشرية في أوغلدار بإرسال تعزيزات الجنود من مناطق تشيركاسي وتشيرنيغوف وخاركيف وبولتافا. وتصل الإمدادات عبر مدينة كوراخوفا التي تبعد 30 كيلومترا شمال أوغلدار. وتشير المصادر إلى أن التعزيزات بالآليات لأوغلدار سببها إخفاق المقاتلين بإخفاء مدافع هاوتزر الأمريكية ومستودعات الذخيرة حيث أصبحت هدفاً للمقاتلات الروسية التي باتت حاضرة في محور دونباس بشكل دائم.

وقصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك وضواحيها بـعدد204 قذيفة وصاروخ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين وهدم بالبنى التحتية والمساكن..

من جهتها، كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن عملية عزلة مدينة باخموت الأوكرانية آخذة في التزايد بعد إحراز القوات الروسية تقدما في محاولاتها لتطويق المدينة.

وذكرت في بيان أنه خلال الأسبوع الماضي، واصلت روسيا إحراز تقدم طفيف في محاولتها لتطويق باخموت في إقليم دونباس. ولكنها أشارت إلى أن طرق الإمداد المتعددة عبر البلاد لا تزال متاحة للقوات الأوكرانية.