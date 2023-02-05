أعلن موقع جيو نيوز الباكستاني، عن وفاة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد معاناة مع المرض .وكانت قد كشفت أسرة الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف، تدهور حالته الصحية، وأنه تم نقله مؤخراً، إلى إحدى المستشفيات للعلاج من مضاعفات مرض "الداء النشوانى" الذى يعانى منه، مشيرة إلى أنه يمر بمرحلة صعبة يتعذر فيها التعافى بعد تعطل بعض أجزاء من الجسم عن العمل.