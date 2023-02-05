أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأحد)، عن استيائها الشديد واعتراضها على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادها.



وأشارت الخارجية الصينية إلى أنها تحتفظ بحق الرد الضروري على إسقاط المنطاد.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن أأمس(السبت) أن مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية أسقطت وبتوجيه من الرئيس جو بايدن منطاد الاستطلاع الصيني الذي كان يحلق على ارتفاع شاهق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إعادة فتح المجال الجوي بعد إسقاط المنطاد، واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات ويلمنجتون وميرتل بيتش الدولي وتشارلستون الدولي مع إعادة فتح المجال الجوي في أماكن أخرى، واستئناف العمليات العادية.