أسقطت الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية. ووفقاً لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية فإن القوات الأمريكية أسقطت المنطاد الصيني الذي تسلل إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا، ويجري الآن انتشال حطامه.

وبعد 48 ساعة من الترقب، أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام مقاتلة حربية بإسقاط المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، إذ شوهد وهو يسقط من السماء، فيما تتحدث وسائل إعلامية أمريكية عن أن البارجة USS CARTER HALL تتبع مكان سقوط حطام المنطاد الصيني في المحيط الأطلسي.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد أعلنت أنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا بسبب جهود تتعلق بالأمن القومي، وسط جدل حول انتهاك منطاد صيني المجال الجوي للبلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنها «أوقفت الرحلات المغادرة والآتية إلى مطار ويلمنغتون (كارولاينا الشمالية) ومطار ميرتل بيتش الدولي ومطار تشارلستون الدولي (كارولاينا الجنوبية)، في إطار إجراء يتعلق بالأمن القومي اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن بلاده ستتولى أمر ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه انتهاك واضح للسيادة الأمريكية.

وناقش بايدن الخيارات مع القادة العسكريين منذ أن تم إطلاعهم على البالون، الثلاثاء، فيما حذر مستشاروه من إطلاق النار عليه فوق الأرض، لأن الحطام قد يسقط على الناس أو المنازل.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن حادثة المنطاد الذي دخل إلى المجال الجوي الأمريكي هي حادثة بالكامل تسببت فيها قوة قاهرة، مشددة على أن الحقائق واضحة للغاية، مبينة أن هناك سياسيين ووسائل إعلام أمريكية تستغل حادث المنطاد لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها.