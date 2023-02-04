اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 210 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في عملية استمرت عدة أيام في الرقة شرق سورية، وفقاً لما أعلنه التحالف الدولي، موضحاً في بيان اليوم (السبت)، أن العملية أعاقت بشكل كبير قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات في المستقبل، وتم خلالها ضبط كمية من الأسلحة والوثائق.

قال التحالف إن قوات قسد طهرت مدينة الرقة ومحيطها من عناصر داعش، مشيراً إلى التزامه معها بإزالة التنظيم من المنطقة.

وكانت قسد قد أطلقت حملة أمنية ضد التنظيم الإرهابي الذي استعادت منه المدينة عام 2017، فيما أعلنت العام الماضي أنها أحبطت هجوماً استهدف مقراً تابعاً لها يضم سجناً فيه المئات من عناصر التنظيم في مدينة الرقة في شمال البلاد.

وتبنى التنظيم الهجوم الذي نفذه في 25 ديسمبر الماضي وأودى بحياة ستة عناصر من القوات الكردية، مؤكداً إن اثنين من مقاتليه نفّذا الهجوم وتمكن أحدهما من الفرار.