غيب الموت، مساء اليوم (السبت)، مساعد الرئيس للمشاريع القومية ورئيس الوزراء المصري السابق المهندس شريف إسماعيل، عن عمر يناهز 68 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وشغل شريف منصب رئيس وزراء مصر من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، وقبلها عمل وزيراً للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكان آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج الراحل في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة موبيل منذ عام 1979 حتى 2000، وتدرج في المناصب القيادية حتى شغل منصب وكيل وزارة البترول، ثم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «توتير» قائلاً «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلاً فاضلاً من خيرة رجال مصر، رجلاً تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل».

وأضاف «كان الراحل رجلاً عظيماً بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة».

وتابع «لم أرَ من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعاً عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه».

كما نعت الأحزاب السياسية المصرية المهندس شريف إسماعيل، إذ قال رئيس حزب الجيل ناجى الشهابي «كان الراحل دمث الخلق متواضعاً، والابتسامة لا تفارق وجهه». داعياً الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى.