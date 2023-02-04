أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم (السبت)، اعتقال إرهابية تعمل على تجنيد النساء بصفوف تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة في بيان أصدرته الخلية الأمنية أن الإرهابية عملت على إيصال المواد الغذائية والطبية وغيرها للتنظيم الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني «بناءً على معلومات استخبارية لقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات كربلاء وبمشاركة قوة من مكافحة إرهاب بابل وخلية صقور بابل، تم نصب كمين محكم في قضاء المسيب، وعلى إثره ألقي القبض على الإرهابية المطلوبة وفق أحكام المادة (4 إرهاب)»، مضيفة «كانت الإرهابية تقوم بنقل وإيصال المواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد وحتى تجنيد الفتيات، إلى أماكن وجود عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف مناطق محافظة بابل. وتم تسليمها إلى جهات التحقيق».

وشن الجيش العراقي سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر تنظيم داعش التي يرتكز أغلبها في المناطق النائية والحدودية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية، ووفقاً للمعلومات فإن نشاط تنظيم داعش الإرهابي يشهد تراجعاً كبيراً مقارنة بالعامين الماضيين، على مستوى تنفيذ الهجمات والقدرة على التحرك داخل المدن العراقية.