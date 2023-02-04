أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر اليوم (السبت) أن الناتو لا يحارب روسيا، معتبرة إمدادات الأسلحة لكييف تتماشى مع المادة 51 للميثاق الأممي.

ونقلت قناة «RTVI» الروسية عن ليجاندر قولها: «لا نحارب روسيا، ولا يحارب الناتو روسيا، ولا يحارب أحد من حلفائنا الأوروبيين والأمريكيين روسيا أيضا، أما إمداد الأسلحة للدولة التي تدافع عن نفسها فإنه أمر منصوص عليه في المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة ولا يعد مشاركة في الأعمال القتالية».

وأشارت إلى أن احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو مسألة لا تدخل ضمن جدول الأعمال اليوم، مبينة أن باريس تريد إبقاء قناة اتصال مفتوحة مع موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: نعرف بشكل جيد أن هذه المكالمات بين ماكرون وبوتين لم تسمح لنا بتلقي الإجابات التي نرغب فيها، ولكن من المهم أننا نبقي قناة الاتصال هذه مفتوحة، ومن المهم أن نحاول تحريك بعض المسائل التي يطرحها الأوكرانيون.