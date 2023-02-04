تخطط روسيا لدخول الأسواق العراقية بقوة خصوصاً في مجالات النفط والغاز والتسليح، عقب تراجع النفوذ الصيني، بعد تورط بعض الشركات الصينية فيما عرف بـ«سرقة القرن». وكشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة بغداد.وقال المصدر: إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور بغداد يوم (الإثنين) على رأس وفد حكومي وعدد من الشركات الروسية الكبرى، وسيلتقي خلال الزيارة نظيره العراقي فؤاد حسين ورؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء.وأفاد المصدر بأن الوزير الروسي سيبحث في العراق ملفات الطاقة والنفط والغاز وعمل الشركات الروسية، إضافة إلى ملف التسليح، لافتاً إلى أن هناك إمكانية لعقد صفقات مختلفة خلال اجتماعات لافروف مع المسؤولين العراقيين.