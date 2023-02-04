كشف السيناتور الأمريكي إريك شميت، أن المنطاد الصيني الذي يحلق في سماء الولايات المتحدة يقترب من قاعدة وايتمان الجوية في ميسوري الواقعة في وسط البلاد.

ونشر السيناتور شميت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «فكرة أن الصين لديها منطاد تجسّس يتجه الآن نحو قاعدة وايتمان الجوية في ميسوري - مسقط رأس القاذفة الشبحية - هي فكرة لا تصدق على الإطلاق.»

وأضاف شميت أنه «لا ينبغي لأي أمريكي أن يتحمل هذا الأمر».، داعيا إلى العمل على حماية حدود وسيادة الولايات المتحدة.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، أبلغ في وقت سابق، أنه تم رصد منطاد استطلاع صيني في أجواء الولايات المتحدة، يعتقد أنه لأغراض تجسسية.

فيما أعلن البنتاغون رفضه للتوضيحات الصينية بشأن المنطاد.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني وانغ يي بإلغاء زيارته إلى بكين على خلفية أزمة المنطاد، واصفاً تحليق المنطاد الصيني فوق الأراضي الأمريكية بالعمل غير مسؤول، وينتهك سيادة الولايات المتحدة.