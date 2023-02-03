بعد طول تردد، وافقت ألمانيا ، اليوم (الجمعة) ، على تزويد الجيش الأوكراني بدبابة «ليوبارد 1» القتالية. وأكد المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيربستريت في مؤتمر صحفي إصدار تراخيص بتصدير 88 دبابة.واعتبر مراقبون سياسيون أن الإعلان الألماني يشكل انتكاسة خصوصا أن برلين سبق أن تعهدت قبل نحو 10 أيام بدعم كييف بالطراز الأحدث وهو «ليوبارد 2».وكان المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن نهاية الشهر الماضي أن بلاده سترسل 14 دبابة متطورة من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، وسيسمح للدول الأوروبية التي اشترت هذه الدبابات من ألمانيا بإرسالها إليها أيضا.