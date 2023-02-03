احتجاجا على استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار، تظاهر عشرات العراقيين اليوم (الجمعة) في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بخفض سعر الصرف وحماية العملة الوطنية.وخرج عدد من المواطنين في محافظة واسط جنوباً، للمطالبة بخفض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي. ودعا المتظاهرون الحكومة إلى التدخل لحماية العملة المحلية، رافعين شعار «كلا كلا لارتفاع الدولار». ورفعوا لافتات تطالب الحكومة بوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني للدولار الذي رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل كبير.وكان المئات نظموا مظاهرة أمام مبنى البنك المركزي الأسبوع الماضي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار.وأرجع مسؤولون عراقيون السبب في تراجع قيمة العملة المحلية إلى تهريب الدولار إلى إيران التي تسعى لوقف تدهور اقتصادها المتضرر جراء العقوبات الأمريكية عبر شركات خاصة ورجال أعمال مرتبطين بفصائل موالية لطهران.