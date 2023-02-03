أفصح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران يمكن اتخاذه في أي وقت، معتبرا أنه يتوقف على سلوك طهران في المستقبل.ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية اليوم (الجمعة) عن كوليبا قوله إنه اقترح على الرئيس فولوديمير زيلينسكي قطع العلاقات مع إيران. ولفت إلى أنه «على مدار التاريخ لم نرتكب أي خطأ بحق إيران، وهم بدأوا في إمداد روسيا بطائرات مسيرة قتالية. لقد تجاوزوا حدودهم».يذكر أن طهران كانت أقرت بإرسال طائرات مسيرة لموسكو، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء العملية الروسية في فبراير 2022، فيما نفت موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا. وكشف مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون أن النظام الإيراني يستعد لتزويد موسكو بصواريخ باليستية. وفرضت واشنطن عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.من جهته، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى استعداده لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. وأكد نتنياهو أن إسرائيل تتصرف باستقلالية ضد إيران لتحجيم خطرها، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الجمعة). وتحدث عن تقارب كبير في تقييم فرنسا وإسرائيل لتهديدات إيران. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة ردع إيران ومليشياتها في الشرق الأوسط، وفرض عقوبات قوية على نظام الملالي وإدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، بحسب البيان الذي صدر اليوم.وكان نتنياهو وماكرون التقيا أمس (الخميس) في باريس، وتركز الجزء الأكبر من المحادثات التي استمرت نحو 3 ساعات على طموح إيران في الحصول على أسلحة نووية وقضايا إقليمية ودولية. وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن ماكرون ونتنياهو بحثا خلال الاجتماع التعاون المشترك لمواجهة إيران.