توقع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» وليام بيرنز، أن تكون الأشهر الستة القادمة «حاسمة» بشأن الحرب في أوكرانيا. ووصف بيرنز خلال حديث في جامعة جورج تاون، الأشهر الستة القادمة بأنها ستكون حرجة، لافتاً إلى أن روسيا باتت تعتمد على الإرهاق السياسي للغرب. وأفاد بأن واشنطن لا تعتقد أن موسكو جادة في التفاوض على تسوية.الإعلان الأمريكي يناقض تبنّي مسؤولين غربيين لفكرة أن القوات الروسية أو الأوكرانية لن تحقق مكاسب كبرى في القريب العاجل، ولن تسيطر على المزيد من الأراضي. وتحدثت تقييمات صادرة عن حلفاء أوكرانيا أن الأخيرة ستواجه بعض الأسابيع الصعبة القادمة.وأفاد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن هجوماً روسياً يبدو وشيكا في الشرق، حتى مع استعداد كييف لتلقي مزيد من شحنات الأسلحة من أجل استعمالها في الجنوب خلال الربيع. واستبعد المسؤولون أن يكسب أي من الجانبين المزيد من الأراضي قريباً في حرب لا تزال متعثرة للغاية، كما استبعدوا أن تنزل القوات الروسية من الشمال عبر بيلاروسيا في أي هجوم قادم، بحسب ما أفادت وكالة «بلومبيرغ»، اليوم (الجمعة).يشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تطوي في الـ24 من شهر فبراير الجاري عامها الأول من دون أن تلوح في الأفق أية بوادر على إمكانية أن تضع أوزارها.