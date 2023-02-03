صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، أمس (الخميس)، على قرار يقضي بعزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية.

وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد قال إنه واثق من إمكانية عزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ يوم الأربعاء.

واعتذرت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر عن تعليقاتها التي أدركت أنها معادية للسامية، إلا أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قال في وقت سابق (الأبعاء): «ستكون لدينا أصوات كافية»، موضحاً أنه واثق من إمكانية عزل إلهان من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ.

وأفاد القرار الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو ماكس ميلر، وهو مسؤول سابق في إدارة دونالد ترمب، بأن «تعليقات عمر جلبت العار لمجلس النواب»، فيما دفع رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول، باستبعاد عمر من اللجنة خلال اجتماع خلف الأبواب المغلقة جرى أخيرا مع زملائه الجمهوريين.

يذكر أن قرار عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية بسبب بعض التصريحات المثيرة للجدل عن اليهود ومعاداة السامية، والتي أدلت بها في عامي 2019 و2021، والتي قال كثيرون على جانبي الطيف السياسي إنها معادية للسامية.