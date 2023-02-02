فيما تواصل مليشيا الحوثي زراعة الألغام في مختلف المديريات والمدن اليمنية وسط اتهامات بتورط منظمات دولية بتمويل صناعتها، أعلن المرصد اليمني للألغام، اليوم (الخميس) مقتل وإصابة 74 مدنياً، بانفجار ألغام وذخائر من مخلفات الحرب خلال شهر يناير الماضي.

وقال المرصد في بلاغ صحفي، رصدنا خلال شهر يناير الماضي وقوع 41 حادثة انفجارات ألغام وذخائر متفجرة وعبوات وقذائف من مخلفات الحرب في تسع محافظات يمنية، موضحاً أن تلك الحوادث خلفت 74 ضحية بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين.

واشار إلمرصد إلى أنه وثق مقتل 32 مدنياً بينهم 14 طفلا وامرأة واحدة وإصابة 42 آخرين بينهم 15 طفلا وامرأة، لافتاً إلى أن هناك بعضا منهم أصيب بإعاقات دائمة.

وأفاد المرصد بأن غالبية الضحايا من محافظة الحديدة تليها محافظات الجوف وصعدة وحجة وشبوة وأبين والبيضاء ومديرية نهم في صنعاء.

ويتزامن التقرير الحقوقي مع تصعيد حوثي متواصل في محافظة تعز، إذ أكد المركز الإعلامي للمحور في المحافظة اندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة الضباب غرب المدينة خلال الساعات الماضية.

من جهة أخرى، كشف الصحفي المحرر من سجون الحوثي حمزة الجبيحي جريمة حوثية جديدة، موضحاً أن المليشيا سلمت اليوم جثمان المختطف هاني خالد نعمان قاسم الصلوي إلى ذويه بعد إخفائه 3 أشهر في ثلاجة الموتى. وقال الجبيحي: «الصلوي ظل مخفيا منذ ثلاثة أشهر، ليتضح أنه طوال هذه الفترة وهو في ثلاجة الموتى، بعد أن تم نقله إلى الوحدة الصحية التابعة لسجن ما تسمى بلجنة الأسرى الحثوية بعد تدهور صحته متأثرا بالتعذيب»، مضيفاً: «تم الإفصاح أخيراً عن وفاته وسلمت جثته لأسرته اليوم وتم دفنه في مسقط رأسه بمديرية الصلو جنوب محافظة تعز».