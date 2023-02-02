كشفت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية توجها في أوساط الجمهوريين في مجلس النواب للإطاحة بإلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية على خلفية تعليقات سابقة لها.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن التصويت الذي سيجرى اليوم (الخميس) يمثل تحولا سريعا من جانب رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتعزيز الدعم الجمهوري المتذبذب في التحرك ضد عمر في الكونغرس الجديد، مبينة أن بعض المشرعين الجمهوريين أعربوا عن تحفظهم اتخاذ مثل هذه الخطوة الدراماتيكية.

وكانت الإطاحة بالمشرعين من اللجان التابعين لها في مجلس النواب أمرا غير مسبوق حتى إطاحة الديمقراطيين بالجمهوريين اليمينيين، والنائبة عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين، والنائب عن أريزونا بول جوسار.

واعتذرت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر عن تعليقاتها التي أدركت أنها معادية للسامية، إلا أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قال في وقت سابق (الأبعاء): «ستكون لدينا أصوات كافية»، موضحاً أنه واثق من إمكانية عزل إلهان من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ.

وأفاد القرار الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو ماكس ميلر، وهو مسؤول سابق في إدارة دونالد ترمب، بأن «تعليقات عمر جلبت العار لمجلس النواب»، فيما دفع رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول، باستبعاد عمر من اللجنة خلال اجتماع خلف الأبواب المغلقة جرى أخيرا مع زملائه الجمهوريين.