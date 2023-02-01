اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية



اليوم (الأربعاء) إيران بإجراء تغييرات كبيرة في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود المتعلق بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب دون إخطار الوكالة مسبقاً، منتقدة في تقرير سري التغيير الإيراني غير المعلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي. آر. 6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في المحطة.

وورد في التقرير المرسل إلى الدول الأعضاء أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: «قلق من أن إيران أجرت تغييراً كبيراً في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقاً بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقاً»، مؤكدة أن الأنشطة في منشأة فوردو تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طهران.

وذكر التقرير أنه تبيّن خلال تفتيش مفاجئ من قبل الوكالة لمنشأة فوردو، أن هناك تغييرا في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي (آي. آر. 6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.

يذكر أنه في 22 نوفمبر الماضي، كانت وكالة «إسنا» الإيرانية للأنباء قد ذكرت أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو النووية.